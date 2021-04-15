Deniz Çalışkan kimdir? Prof.DR. Deniz Çalışkan kaç yaşında nereli, eğitimi nedir?
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Deniz Çalışkan kimdir? Prof.DR. Deniz Çalışkan kaç yaşında nereli, eğitimi nedir?

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Deniz Çalışkan kimdir? Prof.DR. Deniz Çalışkan kaç yaşında nereli, eğitimi nedir?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan FOX konuğu. Peki, Deniz Çalışkan kimdir? Prof.DR. Deniz Çalışkan kaç yaşında nereli, eğitimi nedir?

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan FOX konuğu. Peki, Deniz Çalışkan kimdir? Prof.DR. Deniz Çalışkan kaç yaşında nereli, eğitimi nedir?

DENİZ ÇALIŞKAN KİMDİR?

1969 doğumlu Deniz Çalışkan Fahrettin Koca tarafından İkinci Koronavirüs Bilim Kurulu için davet edilen isimdir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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