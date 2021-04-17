Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan erkek hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi
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Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan erkek hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi

Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan erkek hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜNLÜ oyuncu Deniz Çakır'ın 10 ay önce evinin önünde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletini çaldığı iddia edilen erkek hemşire Uygar K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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ÜNLÜ oyuncu Deniz Çakır'ın 10 ay önce evinin önünde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletini çaldığı iddia edilen erkek hemşire Uygar K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, "Pandemide hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye aldım. Pişmanım" diyen şüpheli Uygar K. hakkında 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 

Beşiktaş, Kuruçeşme'de ikamet eden ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalınmıştı. Ünlü oyuncu 29 Haziran 2020 günü bisikletin yerinde olmadığını fark edince polis merkezine başvurarak şikayetçi olmuştu. Polisin Çakır'ın evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelenmesi sonucunda yakındaki bir aracın plakasından şüpheli Uygar K. isimli hemşirenin kimliği tespit edilmişti. Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen Uygar K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etmişti. 

BİSİKLETİ TESLİM ETTİ

Karakola çağrılan Uygar K. kilitsiz bir şekilde duran bisikleti, anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp daha sonra arabasına koyarak Fatih'teki evine götürdüğünü söylemişti. Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten Uygar K. "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim" demişti. Bisikleti polislere teslim eden Uygar K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.  

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKOlayla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uygar K. hakkında 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. Uygar K. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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