Nasa'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; 36 yaşındaki Deniz Burnham, kapsamlı tıbbi kontroller ve çeşitli yetenek testlerini başarıyla tamamlayarak 12 bin kişi arasından seçilen 6 erkek ve 4 kadın adaydan biri olmayı başardı. Bu gelişmenin ardından Deniz, merak konusu oldu. Deniz Burnham kimdir? NASA astronotu adayı Deniz Burnham nereli, kaç yaşında? soruları aratılmaya başladı.

DENİZ BURNHAM KİMDİR?

ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nde dünyaya gelen Deniz Burham, ABD'li asker bir ailenin çocuğudur. Uzun süre Alaska'da yaşayan Deniz Burnham, helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabiliyor.

2007 yılında California'daki San Diego Üniversitesi'nde kimya mühendisliğini bitiren Deniz Burnham, 2017 yılında ise Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde makine mühendisliği yüksek lisansını yaptı.

Burnham, lisansüstü eğitimi boyunca NASA Ames Araştırma Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptı . Burnham şu anda nişanlısı Shaun Little ile Wasilla, Alaska'da yaşıyor.

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