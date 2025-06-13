Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Peki, Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olay nedir?



DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Deniz Bulutsuz, 1992 yılında doğmuştur ve 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Başarılı bir eğitim hayatı olan Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul doğumlu olan Deniz Bulutsuz, genç yaşına rağmen medya ve moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.





OZAN GÜVEN - DENİZ BULUTSUZ OLAY NEDİR?

Haziran 2020'de Ozan Güven'in evinde yaşandığı iddia edilen tartışma sonrası gündeme gelmişti. Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu

Yapılan yargılama sonucunda, mahkeme Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a yönelik eylemini sabit bularak, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, cezayı ertelemedi. Ancak ceza, adli sicile işlenmeyecek şekilde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında değerlendirildi.

Bukararın ardından Ozan Güven'in herhangi bir suç işlemediği takdirde ceza infaz edilmeyecek. Ancak 5 yıl boyunca benzer bir durum tekrar yaşanırsa, verilen ceza uygulanabilecek.