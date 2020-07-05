Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
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Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş

Ozan Güven'e şiddet iddiasıyla dava açan Deniz Bulutsuz'un tacize de sessiz kalmadığı ortaya çıktı. Bulutsuz, Galatasaraylı yıldız basketbolcu Caner Erdeniz'e de 2016 yılında cinsel taciz sebebiyle dava açmış; Erdeniz 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

05.07.2020 08:32 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:41

6 ay ilişki yaşadığı Ozan Güven'e şiddet iddiasıyla dava açan Deniz Bulutsuz'un (28) daha önce de Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Davaya konu olan olay, 11 Eylül 2016 tarihinde Bebek'teki bir barda yaşandı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 2 YIL HAPİS CEZASI

Deniz Bulutsuz, mekanda kendisine sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü Erdeniz'den şikayetçi oldu. Cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada basketbolcu, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı. Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı ve bu kez "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"OMZUNA DOKUNDUM" DEMİŞTİ

Caner Erdeniz, geçtiğimiz şubat ayında, oyuncu eşi Müge Boz'la birlikte bir video çekip sosyal medyada yayınlayarak davaya ilişkin açıklama yaptı. Erdeniz, 2016 yılında yaşanan olayda Deniz Bulutsuz'u uzaktan görüp bir arkadaşına benzettiğini, bu nedenle yalnızca omzuna dokunduğunu, Bulutsuz'un arkadaşı olmadığını anlayınca da oradan ayrıldığını iddia etti.

Müge Boz, "Caner'in yanındayım" diyerek eşine destek çıktı.

Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (4)
GUL KOKUSU: Her kes Ozani sucluyor daaa, bu isde bir is var. Kafamda deli gibi sorular... Bu kiza artik inanasim gelmiyor. Her kes mi kotu oldu? Enteresan...
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GÜRCÜ: Benim o kadar param olsa kendini bir şey zanneden tipsiz türk kızlarının yüzüne bile bakmam.
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AWAZ: Umarım popüler olmak için durmadan oraya buraya saldıran kadınlardan değildir. Eğer öyleyse cezası kesilmesi lazım
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