Deniz Ateş Bitnel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Ateş Bitnel'in hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Deniz Ateş Bitnel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Ateş Bitnel'in hayatı ve biyografisi

15.03.2021 01:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 01:14
Deniz Ateş Bitnel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Ateş Bitnel'in hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Deniz Ateş Bitnel geliyor. Peki, Deniz Ateş Bitnel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Ateş Bitnel'in hayatına ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Deniz Ateş Bitnel kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar haberimizde.

DENİZ ATEŞ BİTNEL KİMDİR?

Deniz Ateş Bitnel (d. 3 Şubat 1982, İstanbul) eski FIFA Kokartlı Türk Futbol hakemi ve eğitimci.

Deniz Ateş Bitnel doğum tarihi : 3 Şubat 1982

Deniz Ateş Bitnel kaç yaşında : 39 yaşında

Deniz Ateş Bitnel mesleği ne : Eski Hakem, Eğitimci

Deniz Ateş Bitnel nereli : İstanbul doğumlu

KARİYERİ

İlk kez 2001 yılında düdük çaldı. İlk Süper Lig hakemliğini 21 Ekim 2012 tarihindeki Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor maçı ile yaptı. Şu ana kadar Süper Lig'de 21, 1. Lig'de 44 maçta görev almıştır. Toplam 322 sarı, 20 kırmızı kart çıkarmıştır. 15-16 sezonunda yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçında Trabzonspor'a 4 kırmızı kart göstermiş ve bu maç sonunda hakemliğine son verilmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Bülent Uygun İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deniz Ateş Bitnel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Ateş Bitnel'in hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 01:14:58. #1.14#
title