Deniz Ateş Bitnel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Ateş Bitnel'in hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Deniz Ateş Bitnel geliyor. Peki, Deniz Ateş Bitnel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Ateş Bitnel'in hayatına ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Deniz Ateş Bitnel kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar haberimizde.

DENİZ ATEŞ BİTNEL KİMDİR?

Deniz Ateş Bitnel (d. 3 Şubat 1982, İstanbul) eski FIFA Kokartlı Türk Futbol hakemi ve eğitimci.

Deniz Ateş Bitnel doğum tarihi : 3 Şubat 1982

Deniz Ateş Bitnel kaç yaşında : 39 yaşında

Deniz Ateş Bitnel mesleği ne : Eski Hakem, Eğitimci

Deniz Ateş Bitnel nereli : İstanbul doğumlu

KARİYERİ

İlk kez 2001 yılında düdük çaldı. İlk Süper Lig hakemliğini 21 Ekim 2012 tarihindeki Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor maçı ile yaptı. Şu ana kadar Süper Lig'de 21, 1. Lig'de 44 maçta görev almıştır. Toplam 322 sarı, 20 kırmızı kart çıkarmıştır. 15-16 sezonunda yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçında Trabzonspor'a 4 kırmızı kart göstermiş ve bu maç sonunda hakemliğine son verilmiştir.