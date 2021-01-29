Deniz Akkaya Ukrayna Fashion Week'te podyuma çıkacak

Sait Emir Management tarafından Ukrayna Kiev'de geçtiğimiz aylarda organize edilen Cihan Nacar 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu tanıtım defilesi, Ukrayna'da büyük ilgi görmüştü. Sanatsever iş insanı Sait Emir, bu kez ünlü tasarımcı Cihan Nacar'ı Ukrayna Fashion Week'te destekleyecek.

43 YAŞINDAKİ AKKAYA PODYUMDA

Ukrayna Fashion Week'te Cihan Nacar'ın defilesinde baş manken olarak Deniz Akkaya yer alacak. 5 Şubat'ta başlayacak olan moda haftasında Deniz Akkaya'nın yanı sıra birbirinden güzel modeller, Cihan Nacar'ın yeni koleksiyonunu tanıtacak.& ;& ;

Kiev'de gerçekleşecek Cihan Nacar defilesi çevrimiçi olarak da canlı yayınlanacak.





Kaynak: Snob Magazin