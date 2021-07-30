Deniz Akkaya, paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a tepki gösterdi
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Deniz Akkaya, paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a tepki gösterdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınların ardından vatandaşlar fidan bağışı yapmak için harekete geçti. Fenomen Enes Batur da Twitter'dan paylaşım yaparak her 100 beğeni için 2 fidan bağışı yapacağını söyledi. Batur'un krizi fırsata çevirmesine sinirlenen Deniz Akkaya, "Beğeni bağımlılığı alkolden ve uyuşturucudan daha tehlikeli. Bu yaptığın oldu mu şimdi" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, turizm beldeleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde yangınlar çıkmaya başladı. Ormanları yeniden ağaçlandırmak isteyen vatandaşlar ise Tema Vakfı'na fidan bağışı yapmaya başladı.

BEĞENİ KARŞILIĞINDA FİDAN BAĞIŞI YAPACAK

YouTube'da yayınladığı videolarla fenomen olan Enes Batur ise bağış konusunda ilginç bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından takipçilerine seslenen fenomen, "Ülkemizin geleceği için fidan bağışını, yapabilen yapamayan herkes adına yapmak istiyorum. Bu tweetin alacağı her 100 FAV için 2 fidan dikiyoruz" dedi.

DENİZ AKKAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Enes Batur'un paylaşımından rahatsız olan manken Deniz Akkaya ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Hep söylüyorum bu dönemin insanı like ve fav bağımlısı. Bu alkolden, uyuşturucudan daha tehlikeli. Geçen günlerde ne güzel işler yaptın, oldu mu şimdi bu? Sen yap güzel bir orman, alkışın, like ve fav'ın alası milli servete yaptığın bu yatırımla tüm ülkeden gelir" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya, paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a tepki gösterdi
Deniz Akkaya, paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a tepki gösterdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (4)
ALPER ÇAĞLAR: Ormanları kimin yaktığını hepimiz bal gibi biliyoruz, 2023 seçimlerinde HDP'den meded uman İYİ PARTİ ve Chp'nin suskunluğunu görüyormusunuz. Bütün saldırganlıkları devlete. Bunların ve bunlara oy verenlerin hepsinin yaktıkları ormanların ahı tutar inşaAllah..
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HALİL HABİB: Enes batur seni takipten çıkartıyorum bunu yapmayacaktın
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ISMAİL BALCI: Bu memlekette böyle ENES BATUR gibi kansızlar var yakanıma dokunuyor.A
Cevap Yaz 2 22 Yayından Kaldır
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Deniz Akkaya, paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a tepki gösterdi - Haberler Magazin
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