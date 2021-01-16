Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan
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Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan

16.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:26

SMA hastalığına ilişkin sözleri olay yaratan Deniz Akkaya, bu sefer küvet pozuna yapılan yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir takipçisinin "Kimse küvette poz vermez, ayıptır" yorumuna Deniz Akkaya, "Yahu bir uzayın şu sayfadan" şeklinde cevap verdi. Akkaya'nın bu cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemez Olsam programına konuk olan eski manken Deniz Akkaya, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin sözleri uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Akkaya, programda, SMA hastası çocuklar için gelen yardım taleplerinin hepsine yanıt veremediği için suçluluk duygusu hissettiğini söyleyen Mustafa Sandal için "SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın" ifadelerini kullanmıştı.

KÜVET POZUNA GELEN YORUMA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Deniz Akkaya, bu sefer de küvet pozuna yapılan yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir takipçisinin "Kimse küvette poz vermez. Çok ayıp ya mahremin yok mu hiç" yorumuna sinirlenen Deniz Akkaya, "Yahu bir uzayın şu sayfadan" şeklinde cevap verdi. Akkaya'nın bu cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan
Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan
Haber Yorumları (10)
ACEM: Bunların parası biterse herşey yapar Lisenin önune git dur bütün kızlar bunlar-dan çok güzeldir ????
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VATAN: Sen uza deniz saygili ol insanlara uzabakiyim
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.: Kimse küvette poz vermez. Çok ayıp ya mahremin yok mu hiç :)
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