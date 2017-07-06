Deniz Akkaya'dan, Hülya Avşar'a Ağır Sözler: Cahil İnsanları Sevmiyorum

Sunucu Deniz Akkaya, Women's Style Dergisi'ne verdiği röportajda Hülya Avşar'a fena çattı. Akkaya, eski sevgilisinden şiddet gördüğü zaman Avşar kızının "Hak ediyorsa vurmuştur" sözünden sonra nefret ettiğini söyledi.

"HÜLYA AVŞAR'IN BENİM İÇİN TOZ ZERRESİ KADAR DEĞERİ YOK"

Adı daha önce eski arkadaşının uyguladığı şiddet haberiyle öne çıkan Deniz Akkaya, o dönem konu hakkında açıklamalar yapan Hülya Avşar'ın kendisi için değersiz olduğuna vurgu yaptı. Deniz Akkaya, "Bir kadın anaç da olmalı feminist de… Hülya Avşar eski erkek arkadaşımdan şiddet gördüğümde 'Hak ediyorsa, vurmuştur' demişti. Böyle birinin benim için yerdeki toz zerresi kadar değeri yok. Cehalet toplumun en büyük düşmanı. Cahil insanları sev-mi-yo-rum! Okula gidememek ayrı bir şey ama her türlü imkanın içinde cehalete boğulmak budur." dedi.