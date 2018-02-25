Denib 6. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması

Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda finale kalan tasarımcıların eserleri, ünlü mankenlerin yer aldığı defilede sergilendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen yarışmanın final gecesinde başarılı tasarımlar sergilendi.

Finale kalan 10 tasarımcının eserleri, Hakan Akkaya, Atıl Kutoğlu, Sedef Orman, Emre Erdemoğlu, Niyazi Erdoğan, Özlem Erkan'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu Gülhan Ateş birinci, Melike Dolan ikinci, Şilan Göker üçüncü oldu, Abdul Cihat Sünbül de jüri özel ödülüne layık görüldü.

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı ve sanatçı Güliz Ayla'nın şarkılarıyla renk kattığı defileye, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve diğer davetliler katıldı.