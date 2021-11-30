Denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı? SON DAKİKA CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 5. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Açık cezaevi izinleri 30 Kasım tarihinde sona erecek olması dolayısıyla pek çok mahkum ve yakını için büyük önem topluyor. Yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. 30 Kasım'da sona erecek COVID-19 izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK İZİNLERİ UZATILDI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, bugünden itibaren 2 ay uzatıldı.

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi. Buna göre; Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki Izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete'de 30 Kasım tarihi itibariyle henüz yayımlanmadı.

CTE resmi duyurusu şu şekilde;

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30/11/2021 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MAYIS 2022'YE KADAR UZATILABİLECEK

TBMM Genel Kurulu'nda 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Kovid-19 izninin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında 5 siyasi partinin ortak önergesiyle yapılan değişiklikle 30 Kasım'da süresi dolan ve 'Kovid-19 izni' nedeniyle infazlarını evde geçirenlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre; salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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