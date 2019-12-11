Denetimli serbestlik hükümlüleri Şehzadeleri temizleyecek

11.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:10

Şehzadeler Belediyesi'nin, Şehzadeler Kaymakamlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte imzaladığı protokol kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hükümlerini infaz eden hükümlüler, kamu yararına olan hizmetlerde görev alacak.



Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler Kaymakamlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ortak bir protokole imza attı. Buna göre; cezalarını Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde infaz eden hükümlüler kamu yararına hizmetlerde görev alacak. Üç kurumun işbirliği ile hayata geçecek çalışmanın protokolü Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli tarafından tarihi Kurşunlu Han'da imza altına alındı.



İmza öncesi protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Kaymakamlığımız ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızla, Şehzadeler Belediyesi olarak imzalayacağımız protokol neticesinde Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan görevlendirilecek arkadaşlarımız, belediyemiz organizasyonunda ilçemizdeki camiler, türbeler ve kamuya ait yerlerin temizliğiyle ilgili görev alacaklar. İlk uygulamamızın startını verdik. Belediye personellerimizin riayetinde, gerekli temizlik ekipmanlarının da tarafımızca temin edilmesiyle Denetimli Serbestlikten gelen kardeşlerimizle birlikte şehrimizin değerlerini temizliyor daha da bir güzelleştiriyoruz. Böylece kamuya farklı bir açıdan daha hizmet etmiş oluyoruz. Bu birliktelik için Sayın Kaymakamımıza, Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza ve protokol sürecinde emeği geçen tüm değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, Şehzadelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Protokolün hayırlı olmasını dileyen Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli de "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün toplumda, kamuoyunda bilinirliliğini artırmak anlamında bu tür faaliyetlerde bulunuyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz aslında alternatif bir infaz sistemi çerçevesinde faaliyetini yürütüyor. Nasıl açık cezaevlerinde, kapalı cezaevlerinde hükümlüler cezalarını infaz ediyor, aynı şekilde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde de cezaları infaz ediliyor. Bu infaz sistemi kamu yararına çalışma şeklinde gerçekleşecek. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



Üç kurum tarafından imza altına alınan protokolün, kurumların birlikteliği açısından da önemli olduğunu kaydeden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, "Denetimli Serbestlikteki kardeşlerimizin aslında bir tür cezalarını çekerken aynı zamanda kamuya da yararlı olacakları projelerden birisi. İlçemiz ve Manisamız açısından hayırlar getirmesini diliyorum. Emekleri için Başsavcımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha önce ortak yaptığımız protokollerden biri Nüfus Cüzdanlarının verilmesi protokolüydü ve o başarıyla neticelenmek üzere." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA