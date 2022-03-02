Denetimli serbestlik hükümlüleri için protokol imzalandı - Haberler

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Denetimli serbestlik hükümlüleri için protokol imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Denetimli serbestlik hükümlüleri için protokol imzalandı

Denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalıştırılması, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile topluma kazandırılmasına dair protokol imzalandı.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalıştırılması, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile topluma kazandırılmasına dair protokol imzalandı.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalıştırılması, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile topluma kazandırılmasına dair protokol, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Vali Aziz Yıldırım ve Başsavcı Soner Gül tarafından imzalandı. Protokole göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırma cezası/yaptırımı almış yükümlüleri, kurumlarla görüşerek kamu yararı için ücretsiz çalıştırmak üzere kamu kurumlarına yönlendirecek. Yükümlülerin eğitilmesi, topluma kazandırılması amacıyla tüm kurumlar talep halinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine yardımcı olacak. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, Başsavcı, Kamu, Yerel, Haberler

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