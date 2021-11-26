DEMRE'DE YATLARA 'KARA MOLASI' BAŞLADI

ANTALYA (DHA) - Günübirlik yat turizminin Türkiye'deki önde gelen merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde yaz boyunca turistleri, mavi tura taşıyan yatlar kış sezonunun başlamasıyla karaya çekilmeye başlandı.

Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki günübirlik ve mavi tur yatları karaya çekilmeye başladı. Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'ne bağlı 42 büyük ölçekli, serbest çalışan 50'ye yakın küçük ölçekli ve mavi tura çıkan 20'ye yakın yat karaya çekildi. Yatlar, denize batırılan kızağın üzerinde makara yardımıyla karaya çekilip Demre Taşıyıcılar Kooaperatifi'ne ait iş makinasine yerleştiriliyor. Yatlar, kış sezonundaki 'kara molası'nda Çayağzı Limanı ile Çayağzı-Demre yolundaki bir kilometrelik alanda kalıyor. Tüm yatların 10 gün içinde karaya çekilmesi planlanıyor.

NÖBETÇİ YATLAR TURİST TAŞIYACAK

Karaya çekilen yatlar bakım yapılıp çürüyen bölümleri yenilenerek yeni sezonuna hazırlanacak. Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'nde kış döneminde 6 yat Çayağzı Limanı'nda kalacak. Limandaki 'nöbetçi yatlar' kış aylarında turistleri Kekova'ya taşıyacak. Yatını karaya çeken Mustafa Oğuz, "Turizm sezonu sona erdi. Pandemiye rağmen güzel bir sezon geçirdik. Tekneleri yavaş yavaş karaya çekmeye başladık. Havalar güzel olunca, zaman bulunca teknelerin bakımını yapmaya çalışacağız. Umarım yeni sezonda pandemi sona erer daha güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Kayhan Kocabıçakçıoğlu da yatların bakımının ardından aylarında yeniden hizmet vereceğini anlattı. Kış aylarında limandaki yatlarla turist taşımacılığı yapılacağına değinen Kocabıçakçıoğlu, gelecek sezonun iyi geçmesini diledi.