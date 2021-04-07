DEMRE'DE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ
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DEMRE'DE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyada nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki Akdeniz foku, Antalya'nın Demre ilçesindeki Çayağzı Limanı'nda görüldü.

Dünyada nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki Akdeniz foku, Antalya'nın Demre ilçesindeki Çayağzı Limanı'nda görüldü. Akdeniz foku, denize açıldı.

Eski Demre Çayı'nın denize döküldüğü bölgedeki tesislerde oturan Ethem Bekar ve iki arkadaşı, önceki gün çaydan bir ses geldiğini duydu. Ayağa kalkan Ethem Bekar ve arkadaşları, çayda yaklaşık 160-180 santimetre uzunluğunda ve 200-250 kilogram ağırlığında olduğu görülen Akdeniz fokuyla karşılaştı. Denizden gelen Akdeniz foku, çayın üstündeki köprüye doğru bir süre yüzdükten sonra su üstüne çıkıp, tekrar daldı. Ardından geriye dönen fok, denize doğru yol aldı.

Akdeniz'de, sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşamını sürdüren Akdeniz foklarının sayılarının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

DEMRE'DE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ
DEMRE'DE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ
DEMRE'DE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ
DEMRE'DE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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