Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yolcu uçağı kalkış anında düştü, 18 kişi öldü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir yolcu uçağı, ülkenin doğusundaki Goma kenti yakınlarında düştü, en az 18 kişi hayatını kaybetti.
24.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:09
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir yolcu uçağı, ülkenin doğusundaki Goma kenti yakınlarında düştü. İlk belirlemelere göre uçaktaki 18 kişi hayatını kaybetti.
Kalkışın ardından düşen uçakta, yetkililerin verdiği bilgiye göre 16 yolcu ve 2 uçuş görevlisi bulunuyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com