Demokrat Senatör Sanders: Trump, sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı
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Demokrat Senatör Sanders: Trump, sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı

Demokrat Senatör Sanders: Trump, sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını memnuniyetle karşılarken, "Donald Trump'ın ve yönetiminin hayranı değilim ama kendisi sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı.

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ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını memnuniyetle karşılarken, "Donald Trump'ın ve yönetiminin hayranı değilim ama kendisi sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı." dedi.

CNN'de yayınlanan bir programda konuşan Demokrat Vermont Senatörü Sanders, yeni yönetimin Afganistan'dan çekilme kararını değerlendirdi.

Biden yönetiminin dün duyurduğu ABD askerlerini Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar çekme kararından büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Sanders, "Başkan Biden'ın yaptığı şey, Başkan Trump'ın bir araya getirdiği anlaşma koşullarını devralmak oldu. Donald Trump'ın ve yönetiminin hayranı değilim ama kendisi sonsuz savaşları bitirme konusunda haklıydı." şeklinde konuştu.

Söz konusu savaşların sonsuza kadar sürmeyeceğini kaydeden Sanders, sahada askerlerin varlığı yerine diplomasi, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki çabaların çok daha önemli olduğunu ifade etti.

Sanders ayrıca ABD'nin Afganistan'ı ve Afgan güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğini ve bunu yapmak için orada asker bulundurmaya ve çok büyük bütçeler harcamaya gerek olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının, 1 Mayıs'tan başlayarak 11 Eylül tarihine kadar geri çekileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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