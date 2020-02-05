Demokrat Parti'nin Iowa'daki ön seçiminde Pete Buttigieg önde
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Demokrat Parti'nin Iowa'daki ön seçiminde Pete Buttigieg önde

Amerika Bileşik Devletleri'nin Iowa eyaletinde başlayan ve sonuçlarının duyurulması geciktiği için tartışmalara neden olan ön seçimde, yarışı yüzde 26,8 ile Pete Buttigieg önde götürüyor. Demokrat Parti henüz sonuçların yüzde 71’ini açıklayabildi.

05.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:24
Demokrat Parti'nin Iowa'daki ön seçiminde Pete Buttigieg önde

Amerika Bileşik Devletleri'nin eyaletinde başlayan ve sonuçlarının duyurulması geciktiği için tartışmalara neden olan ön seçimde, yarışı yüzde 26,8 ile Pete Buttigieg önde götürüyor.


Açıklanan sonuçlara göre 'nin favori adaylardan Bernie Sanders oyların yüzde 25,2'sini alırken, onu yüzde 18,4 ile Elizabeth Warren ve yüzde 15,4 ile Joe Biden takip ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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