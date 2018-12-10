Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.

Hüseyin Yalçın Çapan Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Çoban, Mehmet Akif Ersoy Halk Eğim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, insanlığı ideallerine taşıyacak bir yönetim biçimi olarak ortaya çıkan demokrasinin tabir yerindeyse her gün yeniden fethedilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Demokratik eşitlik, katılım ve özgürlük ideallerinin çok daha yüksek bir düzeyde belirlendiğini ifade eden Çoban, şunları söyledi:

"Tarihin en son sayfasında, 15 Temmuz darbe girişimi kahraman Türk milletinin verdiği mücadele sonrası kazanılan demokrasi ve zaferine hep beraber şahit olduk. FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimi güçlü yönetimin liderliğinde egemenliğin ancak kendisinde olacağını özümsenmiş Türk milletinin kahramanlığıyla bertaraf edilmiştir."

Programda oratoryo gösterisi gerçekleştirildi ve resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.