Demokrasi kahramanları türkülerle anılacak
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Demokrasi kahramanları türkülerle anılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümünde, "Kahramanlık Türküleri Konseri" düzenleyecek.

Demokrasi kahramanları türkülerle anılacak
12.07.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:55

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümünde, "Kahramanlık Türküleri Konseri" düzenleyecek. Tarihe kara bir gün olarak geçen 15 Temmuz gecesinde, hain darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyan demokrasi kahramanları türkülerle anılacak.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu (Mehter Grubu) ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında dinleyicileriyle buluşacak. Beykoz Belediyesinin iş birliğiyle 14 Temmuz saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek olan konserin repertuvarında şu eserler yer alacak:

"Yine de Şahlanıyor - Anonim, Benden Selam Olsun Bolu Beyine - Anonim, Tuna Nehri Plevne Marşı - Beste: Mehmet Ali Bey, Uca Dağların Başında - Anonim, Asker Olup Vatana Hizmet Eylerem Men - Anonim, İzmir'in Kavakları - Anonim, Buna Er Meydanı Derler - Anonim, O Mübarek Bayrak - Söz: Ekrem Şama/ Müzik: Esat Kabaklı, Ceddin Deden - Beste: İsmail Hakkı Bey, Genç Osman - Anonim, Ordunun Duası - Söz: Ali Rıfat Çağatay/ Müzik: Muallim İsmail Hakkı Bey, Fetih Marşı (Yelkenler Biçilecek) - Söz/Müzik: Yıldırım Gürses."

Kahramankazan'da "15 Temmuz" konferansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı diğer bir anma etkinliğini ise Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirecek. Halkın tek yürek olduğu o gecenin önemli noktalarından biri olan Kahramankazan, "15 Temmuz Konferansı"na ev sahipliği yapacak. Katılımcıların 15 Temmuz konulu bir sinevizyon gösterimi izleyecekleri konferansa, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin konuşmacı olarak katılacak. Etkinlik, 15 Temmuz saat 16.00'da Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenecek.

"15 Temmuz Şehitleri" afiş tasarım sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2016 yılında gerçekleştirdiği "15 Temmuz Şehitleri" konulu "Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması"nda ödüle layık görülen afişler de yeniden sergiye sunulacak. Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen ve önceki yıllarda da sergilenen afişler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda ziyaretçileriyle buluşacak. "15 Temmuz Şehitleri" Afiş Tasarım Sergisi'nin açılışı 14 Temmuz saat 11.00'de yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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