Demlediği çay üstüne dökülen kadın ağır yaralandı
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Demlediği çay üstüne dökülen kadın ağır yaralandı

11.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:56
Demlediği çay üstüne dökülen kadın ağır yaralandı

BAYBURT'ta mutfaktan aldığı çaydanlığı odada yanan sobanın üzerine götürürken ayağı kayarak düşen Elmas Keleş'in (34) vücudunun büyük bir bölümü kaynar su ile yandı.

BAYBURT'ta mutfaktan aldığı çaydanlığı odada yanan sobanın üzerine götürürken ayağı kayarak düşen Elmas Keleş'in (34) vücudunun büyük bir bölümü kaynar su ile yandı. Keleş, Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Bayburt'ta yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Elmas Keleş, mutfakta demlediği çayı odada yanan sobanın üzerine götürmek istedi. Elinde çaydanlıkla ilerleyen Keleş, bir anda ayağı kayınca yere düştü. Keleş'in elindeki çaydanlık üzerine boşaldı. Sıcak çay, kadının yüzünün sağ tarafı boynu, göğsü ve ensesini yaktı. Çocuklarının çığlıkları üzerine evin altında iş yeri bulunan Mehmet Keleş, eşini Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elmas Keleş, Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevkedildi. 

Yanık ünitesinde tedavi altına alınan Elmas Keleş, iş yerinde olan eşine demlediği çay dolu demliği sobanın üzerine götürürken ayağının kayarak yere düştüğünü söyledi. Demlikteki sıcak çayın üzerine döküldüğünü anlatan Keleş, üzünün sağ tarafı boynu, göğsü ve ensesinin yandığını belirtti. Yanık ünitesinde tedavisinin iyi gittiğini söyleyen Keleş, doktorlara teşekkür etti. 

Hastaneda tedavi altında olan eşini yanlız bırakmayen Mehmet Keleş, "İşyerim evin alt katında. Çocukların çığlıkları üzerine eve girdiğide eşimin yandığını gördüm. Hemen banyoda duşun altına soktum. Aracımla Bayburt Devlet Hastanesine götürdüm. Oradan bizi Erzurum'a sevkettiler. Çok şükür eşimin durumu iyi" dedi. 


Demlediği çay üstüne dökülen kadın ağır yaralandı
Demlediği çay üstüne dökülen kadın ağır yaralandı
Demlediği çay üstüne dökülen kadın ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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