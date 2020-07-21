Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin İsim vermeden bazı muhalefet sözcülerine yönelik sert ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş, "Bize parmak sallayıp söylem dayatan bazı muhalefet sözcülerinin hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bazı muhalefet sözcülerinin kendilerine parmak salladığını belirterek "HDP'lilerin dik duruşu, cezaevlerindeki ve dışarıdaki direniş olmasaydı kimse umuttan ve AKP'nin gerilemesinden söz edemezdi. O nedenle bize parmak sallayıp söylem dayatan bazı muhalefet sözcülerinin hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var" dedi.

"HDP TEK BAŞINA YÜZDE 15'İ GEÇEBİLİR"

Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "HDP, Millet İttifakı'nın gizli veya açık ortağı değildir, bu defalarca belirtildi. Ben parlamento seçimleri için HDP'nin bir ittifaka ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. HDP, tek başına rahatlıkla yüzde 15'i geçebilecek güçtedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi içinse zaten resmi olarak ittifak mümkün değil. Fakat bu konuda demokratik ilkeler etrafında işbirlikleri yapılabilir. Yeni anayasa, demokratik parlamenter sistem, örgütlenme özgürlüğü, ifade ve basın özgürlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı konularında ilkesel uzlaşma sağlanması yeterlidir bana göre. Bu da imkânsız değildir. Bu ilkeler etrafında HDP ile yan yana gelemeyenler ne iktidara alternatif olabilirler ne de seçilseler bile ülkenin sorunlarını çözebilirler. Kaldı ki bugün HDP'lilerin dik duruşu, cezaevlerindeki ve dışarıdaki direniş olmasaydı kimse umuttan ve AKP'nin gerilemesinden söz edemezdi" şeklinde konuştu.

"HADLERİNİ VE HUDUTLARINI BİLSİNLER"

Bazı mulafet sözcülerinin kendilerine vebalı muamelesi yaptığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirten Demirtaş, şöyle devam etti: "O nedenle bize parmak sallayıp söylem dayatan bazı muhalefet sözcülerinin hadlerini ve hudutlarını bilmelerinde fayda var. Biz zulme karşı direnirken bunlar devlet imkânlarının tadını çıkarıyordu. Şimdi bize vebalı muamelesi yapmaya kalkmasınlar. HDP'yi istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. HDP'den uzak durabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ama HDP'yi aşağılamaya, HDP'ye hakaret etmeye devam ederseniz cevabınızı vermekten çekinmeyiz. Mevcut sistemde, işbirliği veya ittifak yapılmadan hiç kimse cumhurbaşkanı seçilemez. Elbette ki her partinin rolü ve vizyonu önemlidir. Ancak temsil niteliği ve niceliği bakımından HDP olmadan hiçbir ittifak başarılı olamaz, Türkiye'nin temel sorunlarını çözemez."