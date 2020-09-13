Demirtaş'tan yeni parti kuracağı iddialarına sert yanıt: Beni üzer hatta öfkelendirir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demirtaş'tan yeni parti kuracağı iddialarına sert yanıt: Beni üzer hatta öfkelendirir

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demirtaş'ın parti kuracağı iddialarına ilişkin "HDP dışında herhangi bir mecrada adımın geçmesi bile beni üzer hatta öfkelendirir" dediğini aktardı.

13.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:16

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Sancar, Demirtaş'ın yeni parti kurma iddialarına çok üzüldüğünü söylediğini belirterek, "Bu tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. O kısa açıklama gereği bile kendisine çok ağır gelmiş, bunu söylüyor. HDP dışında herhangi bir mecrada adımın geçmesi bile beni üzer hatta öfkelendirir diyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti. Buldan ve Sancar'ın bulunduğu heyet ziyaretten sonra basın açıklaması yaptı.

"AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEZ"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demirtaş'ın parti kurma tartışmalarına çok üzüldüğünü ifade ederek, "Bazı spekülasyonlar ve tartışmalar yaşandı bu süre içinde. Selahattin Demirtaş ismi etrafında yeni parti iddiaları ortaya atıldı. Aslında kendisinin de, bizim de bunları cevaplandırmaya değer görmediğimiz ortada. Böyle bir iddiayı ciddiye almayız, cevap vermeye değer bile görmeyiz. Fakat bu tartışma köpürtüldükçe kendisinin de kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. O kısa açıklama gereği bile kendisine çok ağır gelmiş, bunu söylüyor. HDP dışında herhangi bir mecrada adımın geçmesi bile beni üzer hatta öfkelendirir diyor. Demirtaş etrafında üretilen spekülasyonları bizim de ciddiye almamız bizim için zaten ayıp olur. Aklımızın ucundan geçmez" dedi.

Demirtaş'tan yeni parti kuracağı iddialarına sert yanıt: Beni üzer hatta öfkelendirir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Ozan Çolakoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Metin Oktay Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ankara Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Demirtaş'tan yeni parti kuracağı iddialarına sert yanıt: Beni üzer hatta öfkelendirir - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 20:16:21. #1.14#
title