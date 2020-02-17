Selahattin Demirtaş, HDP kongresine katılım çağrısı yaptı: Merak etmeyin, biz de orada olacağız
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Selahattin Demirtaş, HDP kongresine katılım çağrısı yaptı: Merak etmeyin, biz de orada olacağız

HDP'nin eski eş genel başkanı olan ve Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı mektupta HDP kongresine katılım çağrısı yaparak "Merak etmeyin, biz de orada olacağız" dedi.

17.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:26

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı , kişisel sosyal medya hesabı 'dan bir paylaşımda bulunuldu.

Kendi el yazısıyla yayımlanan notunda, HDP'nin 23 Şubat'ta gerçekleştireceği kongreye katılım çağrısında bulunan Demirtaş, "Merak etmeyin biz de orada olacağız; sesimizle, ruhumuzla" dedi.,

DEMİRTAŞ: 'BEN OLMASAM DA OLUR' DEMEYİN

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

Merhaba değerli arkadaşlar 23 Şubat pazar günü Ankara Arena'da HDP Olağanüstü Genel Kurulu toplanacak. Merak etmeyin biz de orada olacağız; sesimizle, ruhumuzla. İstiyorum ki siz de orada olun; on binlerle. Zaten çok kişi gidecek, ben olmasam da olur,' demeyin. Sensiz hiç olmaz. Lütfen programınızı ona göre yapın ve o gün kongrede buluşalım. Herkese selamlar.


Haber Videosu

: Selahattin Demirtaş, HDP kongresine katılım çağrısı yaptı: Merak etmeyin, biz de orada olacağız
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