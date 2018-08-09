Demirören Grubu'ndan TBMM Başkanı'na Ziyaret
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal'ı kabul etti.
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.