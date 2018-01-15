Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nde Veda Yemeği
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nden, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan orman muhafaza memuru Hakan Şahin'e veda yemeği düzenlendi.
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nden, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan orman muhafaza memuru Hakan Şahin'e veda yemeği düzenlendi.
Şahin, bir restoranda düzenlenen yemekte, 2011 yılında Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nde göreve başladığını söyledi.
7 yıl büyük emek verdiklerini belirten Şahin, Demirköy halkını ve Demirköy'ü çok sevdiğini ifade etti.
Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Şahin'e plaket takdim etti.