Demirköy'de büyükbaş hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor
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Demirköy'de büyükbaş hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Demirköy'de büyükbaş hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Demirköy ilçesinde büyükbaş hayvan aşılama ve buzağıları küpeleme çalışması devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Demirköy ilçesinde büyükbaş hayvan aşılama ve buzağıları küpeleme çalışması devam ediyor.

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvan işletmelerini ziyaret ederek, sağlık taraması ile 2021 yılı İlkbahar Dönemi Şap/LSD aşılaması programı kapsamında aşılama ve buzağıların küpeleme çalışması yaptı.

Aşılama programa kapsamında ilçede bulunan yetiştiricilerin verimini artırıldığını dile getiren Demirköy Tarım ve Orman İlçe Müdürü Burcu Karadağ, "İlçe Müdürlüğümüzün sağlık hizmetleri personeli işletmeleri ziyaret ederek, büyükbaş hayvanlarının sağlık taraması ile 2021 yılı İlkbahar Dönemi Şap/LSD aşılaması programı kapsamında büyükbaş hayvanların aşılamalarını gerçekleştirip, buzağılarına küpeleme çalışması yapmışlardır. İlçe Müdürlüğümüz yetiştiricilerimiz ile Sığırlarda Döl Veriminin Artırılması, Bakanlığımız Tarımsal ve Hayvansal Desteklemeleri konuları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu" dedi. - KIRKLARELİ

Demirköy'de büyükbaş hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor
Demirköy'de büyükbaş hayvan aşılama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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