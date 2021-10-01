Demirköy Belediye Başkanı Gün'den yaşlılara ziyaret - Haberler
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Demirköy Belediye Başkanı Gün'den yaşlılara ziyaret

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Demirköy Belediye Başkanı Gün'den yaşlılara ziyaret

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

Gün, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Her fırsatta yaşlı ve hastaları ziyaret ederek bir araya geldiğini ifade eden Gün, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu belirtti.

Yaşlıların tecrübeleri ile gençlere yol gösterici olduğunu aktaran Gün, şunları kaydetti:

"Herhangi bir genç, yaşlılığından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse, yüce Allah da yaşlandığında ona hürmet edecek kimseler halk eder. Geçmişin tecrübesi ile bizlere yol gösteren, her zaman dualarına ihtiyaç duyduğumuz başımızın tacı kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladık. Onların isteklerini, sıkıntılarını dinledik. Onların rahat bir yaşam sürmesi bizlerin de manevi anlamda rahat etmesi demektir."

Gün, ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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