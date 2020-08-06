Demiri için yakılan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına sebep oldu Edirne'nin Keşan ilçesinde, hurda demirleri yakılan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar ormanlık alana sıçradı. Ağaçların yandığını gören şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, yangın ekiplerin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde, hurda demirleri için yakılan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar ormanlık alanda yangına neden oldu. Yangın, ekiplerin 30 dakikalık müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.

KANEPEDEN ÇIKAN KIVILCIMLAR ORMANA SIÇRADI

Olay, saat 14.00 sıralarında Mecidiye köyünde çöplerin toplandığı alanda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler, çevre köylerin çöplerinin toplandığı alandaki kanepeyi, hurda demirini almak için ateşe verdi. Kanepeden çıkan kıvılcımlar kısa süre sonra rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormana sıçradı. Ağaçların yanmaya başladığını gören şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

30 DAKİKALIK MÜDAHALE SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı 30 dakikalık müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle ormanlık alan zarar gördü. Jandarma, kaçan şüphelilerin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA