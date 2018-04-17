Demirgil Güven Tazeledi

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanlığına yeniden Yüksel Demirgil seçildi.

Kooperatiften yapılan yazılı açıklamaya göre, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Konferans Salonunda yapılan olağan genel kurulda divan başkanlığını Sivas Esnaf Odaları Birlik Başkanı Beşir Köksal yaptı.

Birliğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Demirgil, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 32 bölge birliği ve bini aşkın Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi bulunduğunu ifade etti.

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği olarak 2018 yılı Mart ayı sonuna 193 milyon lira kredi kullandırdıklarını aktaran Demirgil, şunları kaydetti:

"2018 yılı sonu hedefimiz ise 250 milyon liraya ulaşmak. Sivas Bölge Birliği olarak Sivas merkez ve ilçe kooperatifimizle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde dağıtılan kredi miktarına baktığımızda piyasa koşullarına göre çok avantajlı olan kooperatif kredilerine esnaf ve sanatkarlarımızın ilgisi giderek artıyor. Şu anda bu şartlarda kredi veren ve kredi kullandıran bir başka kurum ya da kuruluş Türkiye'de bulunmamaktadır."

Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından tek liste ile gidilen seçimlerde Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanlığına Yüksel Demirgil tekrar seçilerek güven tazeledi.