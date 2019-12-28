Demirel ailesinin acı günü
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Demirel ailesinin acı günü

Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel'in babası Alaattin Demirel hayatını kaybetti.

28.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:31
Demirel ailesinin acı günü

Özel Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. 'in babası Alaattin Demirel hayatını kaybetti.


Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel'in 77 yaşındaki babası Alaattin Demirel, solunum yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybetti. Alaattin Demirel'in cenazesi ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazına, AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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