Demircili yaşlılara bayram hediyesi
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Demircili yaşlılara bayram hediyesi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ramazan Bayramında dışarıya çıkan yaşlılara çeşitli hediyelerin yer aldığı bayram hediye paketi verildi.

Demircili yaşlılara bayram hediyesi
24.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:35

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ramazan Bayramında dışarıya çıkan yaşlılara çeşitli hediyelerin yer aldığı bayram hediye paketi verildi.

Demirci'de saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar dışarıya çıkarak, parklarda, sokak ve caddelerde gezdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, dışarıda olan vatandaşlar için hazırlanan içerisinde kolonya, şeker ve maskenin bulunduğu hediye paketlerini hediye ederek, bayramlarını kutladı.

Yaşlılar ve kronik hastalarda Başkan Selami Selçuk'un hediyesinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle bu bayram evlerimizdeyiz. Yaşlılarımızın bayramın ilk gününde saatliğine dışarıya çıktılar. Onları yalnız bırakmak istemedik. Hazırladığımız bayram paketlerini hediye ettik, bayramlarını kutladık. Yaşlılarımız bizim herşeyimiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

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