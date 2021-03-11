Demirci Sabancı Öğretmenevi yenileme çalışmaları tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde mülkiyeti Sabancı Vakfı'na ait olan Demirci Sabancı Öğretmenevi 2 ay süren bir çalışma sonucunda yenilenerek yeniden hizmete açıldı.

Demirci Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesinde 1992 yılından bu yana hizmet veren Sabancı Öğretmenevi yılbaşında Sabancı Vakfının desteğiyle tadilata alındı. Baştan sona yenilenen tesise, Sabancı Vakfından 240 bin lira destek verildi.

Ayrıca öğretmenevinde Demirci'nin eski fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Sabancı Öğretmenevi Müdürü Mustafa Kaya yaptığı açıklamada öğretmenevinin yeni haliyle bir oteli aratmadığını belirterek, " 2 ay süren bir çalışma ile otel odalarından mutfağa, lokale kadar her alanı yeniledik. Bundan sonraki süreçte yine Sabancı Vakfının destekleri ile çatı sökülecek ve teras yapılacak. Desteklerini esirgemeyen Güler Sabancı başta olmak üzere Sabancı ailesine ve vakıf yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay