Demirci'de iki proje için ilk imzalar atıldı

03.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:18

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan "Büyük Yayla Yüksek İrtifa Futbol Kamp ve Turizm Merkezi Fizibilitesi" ve "Demirci'de Yetiştirilen Tarım Ürünlerinin Kurutulması Tesisinin Fizibilitesi" projeleri için imza töreni düzenlendi.

Demirci Kaymakamlığında düzenlenen törene, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Demirci Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören ve proje ekibi katıldı.

Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan projelerin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA