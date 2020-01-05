Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi
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Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi

CHP Demirci İlçe Başkanlığının 37. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Melih Kuru, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

05.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:32
Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi

CHP İlçe Başkanlığının 37. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Melih Kuru, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye CHP milletvekilleri Ahmet ve Bekir Başevirgen ile partililer katıldı.

Divan başkanlığını Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun yaptığı kongrede, tek liste halinde seçime gidildi.

Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Meliha Akay Avcı, İzzet Akmeşe, Mesut Çınar, Mahmut Demircan, Abdullah Demirkol, Zehra Doğruyol, Ahmet Erbaş, Emre Kocabaş, Aysun Narfidan, Alaattin Türkmen ve Şerif Ortael getirildi.

Kaynak: AA
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