Demirci Belediyesinin Öğrencilere Spora Teşvik Hediyeleri

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Demirci Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçedeki sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla öğrencilere bocce, dart ve satranç takımı hediye edildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Gençlik Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ile birlikte Cumhuriyet ilkokuluna gelerek buradaki 60 öğrenciye satranç takımı hediye etti.

Daha sonra ilçedeki 75. Yıl Alime Paşa Ortaokuluna geçen Başkan Selçuk ve beraberindekilere burada da Bocce ve Dart hediye etti.

Öğrencilerle bir süre Bocce sporuna eşlik eden Selçuk, yaptığı açıklamada, gençlerin spora olan ilgilerinin artması için çalıştıklarını söyledi.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile ortak projeler ürettiklerini ifade eden Selçuk, "Öğrencilerimize satranç, bocce ve dart gibi spor malzemeleri getirerek hediye ediyor, gençlerimizin alternatif spor dallarına yönelmelerini teşvik ediyoruz. Demirci merkez ve mahallelerinde bugüne kadar yaklaşık 500 öğrencimize satranç, 15 okulumuza da bocce takımı dağıttık." diye konuştu.