Demirçeviren Ailesi'nin kız çocuk heyecanı
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Demirçeviren Ailesi'nin kız çocuk heyecanı

İhlas Haber Ajansı Balıkesir Muhabiri Bahadır Demirçeviren ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

19.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:02
Demirçeviren Ailesi'nin kız çocuk heyecanı

İhlas Ajansı Muhabiri Bahadır Demirçeviren ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.


İhlas Haber Ajansı Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren ve eşi Pınar Demirçeviren ikinci kez çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşarken, Ata Çınar ise ilk kez abi olma duygusunu tattı. Balıkesir Özel Sevgi Hastanesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından açıklama yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alaattin Kaçar "Demirçeviren Ailesi'nin Mavi Görsün adını verdiği bebeğimiz 3 kilogram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı. Annesi Pınar hanım ve bebeğimizin sağlık durumları çok iyi. Kendilerinin isteğine bağlı olarak taburcu edeceğiz"dedi.


Bahadır ve Pınar Demirçeviren'in ikinci kez doğum haberini alan başta ailesi, yakın dostları ve medya mensupları doğumun gerçekleştiği hastaneye akın ederek çiftin mutluluğuna ortak oldular. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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