Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
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Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

09.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:41
Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesinde demir yolunda bakım ve onarım yapan iş makinesi ile personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 işçi, Divriği Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.T. (42) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
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