Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu
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Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | 3. Sayfa

Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu Kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen demir sac yüklü kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kazadan dolayı Afyonkarahisar-Konya...

Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

Kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen demir sac yüklü kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kazadan dolayı Afyonkarahisar-Konya karayolunda uzun süre trafik aksadı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer Doğan idaresindeki 42 AIA 728 plakalı demir sac yüklü kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan araç bir süre sürüklendikten sonra yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yan yatan ve araç içerisinde sıkışan kamyonetin sürücüsü Doğan'ı yaklaşık 10 dakika süren bir uğraş sonucu çıkardı. Doğan ardından olay yerindeki ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada dolayı Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafikte aksamalar yaşanırken, yolda kazadan dolayı trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Kazada şans eseri kamyonetin kasasındaki saclar ise dorseden etrafa saçılmadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu
Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu
Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu
Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu
Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu
Demir sac yüklü kamyonet yol ortasına devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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