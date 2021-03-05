Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe ne demek, ne anlama geliyor? Demir Kubbe hangi ülkenin kullandığı bir sistemdir?
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Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe ne demek, ne anlama geliyor? Demir Kubbe hangi ülkenin kullandığı bir sistemdir?

05.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:13
Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe ne demek, ne anlama geliyor? Demir Kubbe hangi ülkenin kullandığı bir sistemdir?

Demir Kubbe nedir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Demir Kubbe hangi ülkenin sistemidir? Demir Kubbe'yi hangi ülke kullanıyor? Demir Kubbe hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEMİR KUBBE NEDİR?

Demir Kubbe, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiş mobil bir hava savunma sistemidir.

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır. Temeli ise 2005'te atılmıştır; Hizbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde, "vatandaşları korumak" için çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında hizmete girmiştir. Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmek. Sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurmuştur. Günümüzde de kullanılmaktadır.

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