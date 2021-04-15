Minik Çağan, tırnanmak istediği demir korkulukların göğsüne saplanması sonucu yaşamını yitirdi
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Minik Çağan, tırnanmak istediği demir korkulukların göğsüne saplanması sonucu yaşamını yitirdi

Minik Çağan, tırnanmak istediği demir korkulukların göğsüne saplanması sonucu yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 8 yaşındaki Çağan, tırmanmak istediği demir korkulukların göğsüne saplanması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Çağan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bulunan Taş Devri Parkı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Çağan Ege Yer, arkadaşlarıyla birlikte parkta uzun süre oyunlar oynadı. 8 yaşındaki Yer, parkın bitişiğindeki apartmanın demir korkuluklarından tırmanmak istedi. Ayağı kayan Yer, demir korkuluğun göğsüne saplanması sonucu yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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