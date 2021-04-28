Demir Karahan kimdir? Demir Karahan kaç yaşında, nereli? Demir Karahan biyografisi!

Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Demir Karahan kimdir? Oyuncu Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir. Demir Karahan kaç yaşında, nereli? Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Demir Karahan mesleği nedir? Demir Karahan hayatı ve biyografisi nedir?

Oyuncu Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir. Demir Karahan kimdir? Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Demir Karahan kaç yaşında, nereli? Demir Karahan mesleği nedir? Demir Karahan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DEMİR KARAHAN KİMDİR?

Demir Karahan (gerçek adı: Demir Görgün; d. 25 Mart 1944, Adana), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Avusturya Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken yönetmen ve senarist Duygu Sağıroğlu ile tanışan Karahan, öğrenimini yarıda bırakarak, 20'li yaşlarında kamera karşısına geçti. Türk - Fransız ortak yapımı bir filmde oynamak üzere Fransa'ya giderek orada 4 filmde rol aldı, yönetmen asistanlığı yaptı ve evlendi. Askerlik nedeniyle Türkiye'ye döndü. Sinemanın krize girdiği süreçte ticaret ve çiftçilikle uğraştı ve politikayla da ilgilenerek Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulundu, bu arada bir de gazete çıkardı. Strazbourg Türk Filmleri Haftasında yönetmen Osman Sınav ile karşılaşmasıyla aldığı teklif üzerine yeniden bir dizi filmle sinemaya döndü.

Oyuncu Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir.

FİLMOGRAFİSİ

• Baba Parası - 2020

• Can Kırıkları - Behçet Sarı - 2018-günümüz

• Milat - Murat Bey - 2015

• Kardeş Payı - Enver Tokerli - 2014

• Tatar Ramazan - Ertuğrul 2013-2014

• Dedektif Memoli - 2011

• Aşk Bir Hayal - 2011

• Adanalı (dizi)-2010

• M.A.T-2009

• Muro:Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - Başkomiser - 2008

• Tutsak - 2007

• Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007

• Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007

• Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007

• Kınalı Kuzular: Üç Kardeş - 2007

• Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal - 2007

• Kınalı Kuzular: Mehmet Akif Ersoy - 2007

• Dede Korkut Hikâyeleri - 2007

• Suna - 2007

• Yolcu - 2007

• Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007

• Arka Sokaklar - 2006

• Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi - 2006

• Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz - 2006

• Kınalı Kuzular: Ezine'li Yahya Çavuş - 2006

• Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006

• Kınalı Kuzular: Üçpınar'lı Ali - 2006

• Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006

• Umut Adası - 2006

• Kayıt Dışı - 2005

• Gece 11:45 - 2004

• Haziran Gecesi - 2004-2006

• Kurtlar Vadisi - 2003

• Yazgı - 2001

• 12 Lejyoner - 2000

• Kabilin İskelesi - 2000

• Deli Yürek - Ağabey - 1998-2002

• Ekmek - 1996

• Tibet Çanı - 1973

• Çıplaklar - 1971

• Çark - 1971

• Merhamet - 1970

• Yaralı Ceylan - 1970

• Gönül Meyhanesi - 1970

• Ana Gibi Yar Olmaz - 1970

• Paralı Askerler - 1970

• Akrep Tuzağı - 1970

• Alçaklar Affedilmez - 1970

• Bırakın Öldüreyim - 1970

• Fedailer - 1970

• Fırtına Adam - 1970

• İntikam Meleği - 1970

• Kanunsuz Kardeşler - 1970

• Kiralık Katiller - 1970

• Köye Dönen Yosma - 1970

• Öldürmeye Yeminliyim - 1970

• Yaşamak İçin Öldüreceksin - 1970

• Linç- 1970

• Beyaz Tabakta Siyah Üzüm - 1970

• Fato/ Ya İstiklal Ya Ölüm - 1969

• Cezaları Ölümdü - 1969

• Kanlı Şafak - 1969

• Demir Pençe Casuslar Savaşı - 1969

• Yayla Kızı Gül Ayşe - 1969

• Asılacak Kadın - 1969

• Hazreti Ali - 1969

• Sokak Kedisi - 1969

• Allahın Aslanı Ali - 1969

• Demir Pençe - 1969

• Büyük Günah - 1968

• Kuyu - 1968 Mehmet