Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
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Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada

09.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:17

Ankara'da 2 çocuk, girdikleri iş yerinde diğer arkadaşlarına şaka yapmak için kapatmak istedikleri 5 metrelik demir sürgülü kapının üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Demirciler Sitesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi. Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2'si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi. Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak 2 çocuğun üzerine devrildi.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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