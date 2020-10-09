Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
09.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:17
Ankara'da 2 çocuk, girdikleri iş yerinde diğer arkadaşlarına şaka yapmak için kapatmak istedikleri 5 metrelik demir sürgülü kapının üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Demirciler Sitesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi. Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2'si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi. Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak 2 çocuğun üzerine devrildi.
ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ
Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN