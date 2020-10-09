Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada

Ankara'da 2 çocuk, girdikleri iş yerinde diğer arkadaşlarına şaka yapmak için kapatmak istedikleri 5 metrelik demir sürgülü kapının üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.