Demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta kurtardı
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Demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta kurtardı

23.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:21
Demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta kurtardı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, baharat dükkanının önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta ekipleri kurtardı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, baharat dükkanının önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta ekipleri kurtardı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kirpi, daha sonra doğal ortama bırakıldı.

Kuşadası'nda esnaflık yapan Şevket Soysal, saat 10.30 sıralarında iş yerini açarken, önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi gördü. Soysal, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıtalar, demir basamağı kaldırıp, kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilmesi için veterinere götürülen kirpi, daha sonra zabıtalarca Aydın Bulvarı üzerindeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı.   


Demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta kurtardı
Demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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