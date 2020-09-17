Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları kimler? 17 Eylül Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yayın akışı!
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları kimler? 17 Eylül Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yayın akışı!

Star tv ekranlarında yayınlanan ve her gün birbirinden değerli konukları ağırlayan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bügün konukları kimler?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları kimler? 17 Eylül Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı yayın akışı!
17.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:15

Hafta içi her gün renkli konuklarıyla izleyicilerinin karşısına çıkan Demet Akalın ve Alişan bugün de bomba gibi bir bölümle Star TV'deki yerini alıyor. Peki, 17 Eylül konukları kimler?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMININ BUGÜNLÜ KONUKLARI KİMLER?

Her gün birbirinden eğlenceli ve değerli konukları ağırlayan program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, bugünde çok renkli. Hülya Polat ve Sinan Yılmaz enfes türküler ve sarkılarla geliyor... Koronavirüs ve kan grupları arasında nasıl bir ilişki var? Arastırmacı gazeteci Mehmet Ali Bulut anlatiyor... Balık ustası Kenan Balcı balık yemeklerinin püf noktalarını veriyor.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 17 EYLÜL PERŞEMBE İZLE!

17 Eylül tarihinde Star tv ekranlarında eğlence, bilgi ve şarkuların eksik olmayacağı programı Star Tv ekranlarından izleyebiliriniz.

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