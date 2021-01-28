Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Yavuz Dizdar kimdir? Prof. Dr. Yavuz Dizdar kitapları!

Onkoloji doktoru olarak bilinen Yavuz Dizdar bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. Peki, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Yavuz Dizdar kimdir? Prof. Dr. Yavuz Dizdar kitapları!

Sağlık üzerine yaptığı açıklamaları ile dikkat çeken isim Yavuz Dizdar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Yavuz Dizdar kitapları nelerdir?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

1964 yılında İstanbul'da doğan Yavuz Dizdar, İstanbul Erkek Lisesi'ndeki orta eğitimini 1982'de; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki eğitimini 1988'de tamamladı. Tıp eğitiminin ardından, o yıllarda Siirt'e bağlı olan Batman'da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yaptı. 1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır.

PROF. DR. YAVUZ DİZDAR KİTAPLARI

Vicdan Hayat Kurtarir: Gencler Icin Yasam Klavuzu,

Yemezler: Bilimsel Verilerle Gida - Hastalik Iliskisi