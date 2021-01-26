Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Türk eski millî futbolcu Sercan Yıldırım, forvet mevkinde forma giydi. Başarılı isim Survivor yarışmasındaki performansı ile de dikkatleri çekmeyi başardı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa da doğdu. Sercan Yıldırım, futbola 7 yaşında Bursaspor alt yapısında başladı. Temmuz 2006'da Londra'daki Pepsi Cup Turnuvası'nda 'en değerli oyuncu' seçilmesi, kariyerinde dönüm noktası olabilirdi. Ancak Manchester United'ın iki kez yaptığı 5 yıllık sözleşme teklifi yeşil-beyazlılar tarafından geri çevrildi. Dönemin kulüp başkanı Levent Kızıl, ManU'nun ardından Monaco'nun 500 bin euroluk teklifini reddetti. 2008-2009 sezonuna fırtına gibi giren 1990 doğumlu golcü için PSV Eindhoven'ın talebi İbrahim Yazıcı'dan olumlu karşılık bulmadı. 2008 yılının son ayı ise Fenerbahçe'nin Sercan ısrarıyla geçildi. Sercan-Fenerbahçe bilmecesiyle ilgili sorulara "O'nu isteyen 10 takım var" yanıtını veren Yazıcı, "Ama biz vermiyoruz" cümlesiyle söylentilere son noktayı koyuyordu. Bu arada Arsenal'den gelen kulüp yetkilileri, Bursaspor-Trabzonspor maçında Sercan'ı izlemek için tribündeki yerlerini alıyordu. 2009-2010'un yaz transfer döneminde önce Fenerbahçe'ye izin çıkmadı, ardından Beşiktaş ve Galatasaray'ın tekliflerine karşı Bursa temsilcisinin tavrı değişmedi. Beşiktaş'ın 5 milyon euro+Zapatocny önerisi kabul görmezken, oyuncunun adının anıldığı Avrupa kulübü bir anda Atletico Madrid oldu. Ocak 2010'da Beşiktaş bir kez daha Yazıcı'dan olumsuz yanıt aldı. Galatasaray'da Haldun Üstünel de 12 milyon euro bonservis talebi karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Genç yaşında şöhret basamaklarını tırmanan Sercan, 2010 yılında Türkiye'nin 'Paris Hilton'u olarak bilinen Helin Avşar ile gündeme geldi. Helin Avşar'dan çabuk ayrılan Sercan, Temmuz 2010'da Rus manken Yana'yla Bursa'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

SERCAN YILDIRIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aynı zamanda ilk 11'den kulübeye geçiş dönemi başladı. Mart ayında Lokomotif Moskova, 5.5 milyon euro teklif etti. Rusya'da sağlık kontrolünden geçen golcü, yurt dışı bağlantılarını yapan menajerlik şirketinin itirazı sonrası imza atmadan geri döndü. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçındaki Anderlecht yenilgisi sonrası sabrı taşan Bursaspor Yönetimi, futbolundan çok gece hayatıyla gündeme gelen Sercan için gelen teklifleri değerledirme kararı aldı. Sercan Yıldırım Nisan 2011'deki 21. yaş gününde 21 şişe şampanya patlatmasıyla gündeme geldi. Anderlecht maçı sonrasında Bursaspor'da kadro dışı bırakıldı. 5 Eylül 2011'de 3 milyon euro ve Musa Çağıran karşılığında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da da bekleneni veremeyen Sercan Yıldırım, 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralandı. Sercan burada da olaylardan uzak duramadı ve Nisan 2013'te oynanan Sivasspor-Orduspor maçının ardından şehri izinsiz terk etti. Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın cenaze töreninde yer almadığı için eleştirilen Sercan Yıldırım, 10 Mayıs 2013'te sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sivasspor izin vermedi" dedi. Sivasspor'da da tutunamayan Sercan, Galatasaray'a geri döndü ancak 150 bin euro bedelle PTT 1. Lig takımı Şanlıurfaspor'a kiralandı. Şuanda Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giydi.