Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Psikolog Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kitapları nelerdir?

Psikolog ve yazar kimliği ile tanınan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu başarılı isim Psikolog Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kitapları nelerdir?

Aldığı eğitimler, yaptığı çalışmalar ve kitapları ile dikkat çeken isim bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olacak. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Psikolog Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kitapları nelerdir?

PSİKOLOG ESRA EZMECİ KİMDİR?

1 Ağustos 1986 doğumlu başarılı Uzman klinik Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi'nde psikolog bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisans eğitimi almış, doktora eğitimine de devam etmektedir. Uzman Klinik Psikolog olarak görev yapmıştır. Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Psikologdaki başarıları kadar yazarlık konusunda da önemli kitapları bulunmaktadır.

ESRA EZMECİ KİTAPLARI

Süt Lekesi (2018)

Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir (2019)

Kararı Ben Veririm: İlişkisini Yöneten Hayatını Yönetir (2020)