Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Fatih Bulut kimdir? Çok Sevdim Yalan Oldu şarkı sözleri!

Hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Fatih Bulut kimdir? Çok Sevdim Yalan Oldu şarkı sözleri!

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile tanınan, Youtube platformunda 256 mn izlenmeye ulaşanFatih Bulut kimdir? Çok Sevdim Yalan Oldu şarkı sözleri! Detaylar haberimizde.

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU FATİH BULUT KİMDİR?

Aslen Kayserili olan Fatih Bulut, geçimini düğünlerde türkücülük yaparak sağlıyor. 10 kardeşi olan türkücünün babası kanserden, abisi ise kalp krizinden hayatını kaybetti. Evli olan Bulut'un bir kız, bir erkek çocuğu var. Fatih Bulut 35 yaşında. Fatih Bulut, konuk olduğu programda İrem Sak'ın yeni çekeceği klipte yer alacağını söyledi. Çok Sevdim Yalan Oldu adlı klibi yayınlandığı 29 Ağustos tarihinden bu yana 15 milyonun üzerinde izlendi.

ÇOK SEVDİM YALAN OLDU SÖZLERİ

Umut ışıklarım bir bir söndüler

Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler

Her topluma girdim onlar ittiler

Ezdi tükenmedik bilmezyordu geceler

Her topluma girdim amma onlar ittiler

Ezdi tükenmedik bildi zalım geceler

Uykular haram oldu gençliğim bak,

Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler zalım geceler

Umudum gecem, gecemdegündüz oldu oldu

Demir mazgallar dört duvar oldu

Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu

Oldu oldu çok sene oldu

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler yaktı geceler

Annem yanına vallaha gelecem

Ölmeden gitmeden babam elin öpecem

Yar Allah nasip etse kıymet bilecem

Ezdi tükenmedik bildi ama yordu geceler

Mevla nasip etse hatır bilecem bilecem

Ezdi tükenmedik bildi yıktı geceler

Uykular haram oldu gençliğim bak,

Talan da oldu çok sevdim yalan oldu zalım geceler

Geceler geceler dümen geceler

Geceler geceler yordu geceler

Umudum gecem, gecemdegündüz oldu oldu

Demir mazgallar dört duvar oldu

Demir de kapılar dört duvar oldu

Sayamadım vallaha billaha seneler oldu

Oldu oldu çok sene oldu

Geceler geceler yıktı geceler

Geceler geceler yaktı geceler

Geceler geceler hayın geceler

Geceler geceler yaktı geceler